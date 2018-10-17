Yeni Zelanda'da 'sarhoş güvercin', yılın kuşu seçildi

Kereru türündeki kuş, mayalanan tatlı meyvelerden yediği için sarhoş oluyor. Sarhoş olan kuşlar çoğu zaman garip davranışlar sergiliyor.

Yılın kuşunu seçme kampanyası organizatörlerinden Megan Habscher, konuyla ilgili "Yeni Zelandalı güvercinler garip davranışlarıyla ünlüler. Örneğin, ağaçlara takılıp düştükleri pek çok video var" dedi.

Kereru, ayrıca Yeni Zelanda kuş türleri arasında yok olma tehdidi altında olan birkaç kuş türünden biri.

Yeni Zelanda'da yılın kuşunu seçme kampanyası, kuşların karşılaştığı tehlikelere dikkat çekmek için düzenlendi.