Yeni Zelanda'da yanardağ kabusu sürüyor: 16 ölü

Patlama anında farklı milletlerden 47 kişinin bulunduğu adada, yaralı olan 20 kişi tedavi altında tutuluyor. Yaralılardan 15’inin durumu ise kritik. Adada kalan 9 kişiden hala haber alınamıyor.Adadaki sismik aktivitenin artması ve yeni patlama riski sebebiyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ekiplerin asitli kül partikülleri ve zehirli gazlar sebebiyle adaya gidemediklerini belirtti.

Yanardağa ilişkin alarm seviyesinin geçen ay yükseltilmesinin ardından, adaya turistik gezilerin devam etmesi ise ülkede tartışma konusu oldu.

Tur şirketlerine yönelik cezai soruşturma başlatılabileceği ifade ediliyor.

Beyaz Ada her yıl 10 bin civarında turist ağırlıyor. (BRT/TRT)