Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı: 1 ölü, 20'den fazla kayıp var

Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı. Volkanın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu açıklanırken, 20'den fazla kişiden haber alınamıyor.

Yeni Zelanda polisi, yanardağ çevresindeki 23 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Bu kişilerden bazılarının vücutlarında ciddi yanıklar olduğu belirtildi.

Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Başkent Wellington'da bir basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise yanardağ lav püskürttüğünde etrafında çoğu turist 50 kadar kişinin olduğunu söyledi.

Jacinda Ardern, volkanın patlamasının ardından polisin hemen arama ve kurtarma operasyonu başlattığını ancak hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtti.

White Island'ın yerel saatle 14:00 sularında 2001'den bu yana ilk kez lav püskürttüğü bildiriliyor.

Yeni Zelanda, iki büyük adadan (North Island ve South Island) ile birçok küçük adadan oluşuyor.

Patlayan yanardağ White Island ise North Island'ın doğu kıyısına 48 km mesafede.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölge halkından yanardağ çevresinden uzak olmaları istendi.

White Island çevresi ise uçuşa yasak bölge ilan edildi.