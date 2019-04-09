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Yeni Zelanda Gizlilik Komisyonu üyesinden Facebook'a tepki: Patolojik yalancılar

Cami saldırılarının canlı yayınlanmasına engel olamamasıyla Yeni Zelanda'da eleştirilen Facebook'a tepki sürüyor. Yeni Zelanda Gizlilik Komisyonu Üyesi John Edwards, sosyal medya devine "ahlaken iflas etmiş patolojik yalancılar" diye seslendi.

09 Nisan 2019 Salı 12:20
Yeni Zelanda Gizlilik Komisyonu üyesinden Facebook'a tepki: Patolojik yalancılar
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Yeni Zelanda Gizlilik Komisyonu Üyesi John Edwards, Facebook hakkında, "Ahlaken iflas etmiş patolojik yalancılar" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Edwards, "Facebook'a güvenilmez. Onlar (Myanmar) soykırıma geçit veren, demokratik kurumların altına oyan girişimlere olanak tanıyan ahlaken iflas etmiş patolojik yalancılar" dedi.

Edwards, "İntiharların, tecavüzlerin ve cinayetlerin canlı yayınlarının yapılmasına izin veriyorlar, bunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyorlar, camiye saldırı videosunu yayınlıyorlar, ‘Yahudi düşmanlarını' hedef alan reklam verenlere ve diğer nefret pazarı segmentlerine izin veriyorlar ve bunlar için herhangi bir sorumluluk almayı reddediyorlar" diye yazdı.

TWEETLERİ SİLDİ, RÖPORTAJ BAĞLANTISI PAYLAŞTI

John Edwards, daha sonra tweetlerini sildi. Edwards, tweetlerin ‘yanlış bilgilendirme ve zehirli bir etkileşim' yaratmasını bu kararına gerekçe olarak gösterdi. Bunu yerine Yeni Zelanda radyosuyla yaptığı ve Facebook'a yönelik eleştirilerini dile getirdiği bir röportajın bağlantısını paylaştı.

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​Buradaki röportajda Edwards, teknolojinin büyük bir zarar verme kapasitesine sahip olduğunu savunuyor. Ayrıca Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün "Birçok insan canlı yayın yapıyor, bilirsiniz işte, doğum günü partileri ya da beraber olamadığı arkadaşlarıyla takılmak için" demecine de "sorumsuzca" diyor.

KATLİAMI 17 DAKİKA CANLI YAYINLAMIŞTI

Christchurch'te 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının faili Brenton Tarrant, Facebook üzerinden canlı yayın yapmıştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada,17 dakikalık canlı yayın esnasında Facebook'un yapay zekâsının bu konuda harekete geçmediği belirtilmişti.

Bununla birlikte sosyal medya şirketleri bir kez daha şiddet içeriklerinin yayılmasını engelleyememeleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Facebook, saldırıdan sonraki 24 saat içinde 1.5 milyon videonun kaldırıldığını duyurmuştu.

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Yeni Zelanda
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