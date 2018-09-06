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Yeni Zelanda, Nauru’daki Mülteciler İçin Devrede

Yeni Zelanda Başbakanı JacindaArdern, Avustralya’ya teknelerle ulaşan mültecilerin gönderildiği Nauru’dan, her yıl 150 mülteciyi ülkesine alma teklifini Avustralya'ya ilettiklerini belirtti.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:23
Yeni Zelanda, Nauru’daki Mülteciler İçin Devrede

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Nauru’da katıldığı Pasifik Adaları Forumu toplantılarının ardından ülkesine dönen Ardern, yaklaşık 6 yıldır Nauru’da tutulan mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Mültecilerden mektuplar aldığını kaydeden Ardern, ‘‘Bu şekilde bana hikayeleri geldi ve o mektupları okudum, onlara cevap verdim. Fakat beklentilerinin yüksek olmasından dolayı üzülüyorum.’’ ifadesini kullandı. Mültecilere yardımcı olmak istediğini kaydeden Ardern, Nauru’dan her yıl 150 mülteciyi Yeni Zelanda’ya alma teklifini Avustralya'ya ilettiklerini bildirdi.
Avustralya hükümeti, teknelerle ülke kıyılarına ulaşan mültecileri Nauru ve Manus adalarında 2012'de kurulan gözaltı merkezlerine gönderiyor.
Yasal olmayan yollarla gelenleri ülkeye kabul etmeyeceğini her fırsatta ilan eden Avustralya yetkilileri, merkezlerde tutulanlara geldikleri ülkelere geri dönmeleri, üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi kabul etmeleri ya da adalarda yerleşik hayata geçmeleri seçeneklerini sunuyor.
İntihar vakaları, cinsel taciz ve saldırılarla gündeme gelen gözaltı merkezlerindeki yaklaşık bin 600 mülteci arasında 119 çocuk bulunuyor.
Mülteci hakları savunucuları ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumlarının tepkilerine rağmen Avustralya hükümeti, tutumundan geri adım atmıyor. Hükümet, Yeni Zelanda’nın merkezlerden her yıl 150 mülteci alma teklifine de söz konusu kişilerin Yeni Zelanda vatandaşlarına tanınan haklara sahip olduktan sora Avustralya’ya geleceklerini öne sürerek karşı çıkıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaJacindaArdernAvustralya
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