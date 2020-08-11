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Yeni Zelanda'nın katliamla gündeme gelen Christchurch kenti, yılda 70 bin TL'ye kadrolu büyücü istihdam ediyor

Büyücü, “Dünya her geçen gün daha da ciddileşiyor. Bu nedenle eğlence, şu anda gezegendeki en güçlü şey” diyor

11 Ağustos 2020 Salı 13:03
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Yeni Zelanda'nın katliamla gündeme gelen Christchurch kenti, yılda 70 bin TL'ye kadrolu büyücü istihdam ediyor

Yeni Zelanda'nın geçen sene camilerde yapılan katliamla gündeme gelen Christchurch kentinde bir büyücü görmek, düşünüldüğü kadar sıradışı değil.

Kent onlarca yıldır resmen büyücü istihdam ediyor. Birleşik Krallık'ta doğan Ian Brackenbury Channell, 1970'lerde Yeni Zelanda'ya yerleşti ve burada Büyücü olarak tanınmaya başladı.

Adını resmi olarak değiştirmediğini söylese de Büyücü adına verilmiş sürücü belgesi bile mevcut.

Üstelik 1998'den beri Christchurch Şehir Meclisi’nden "büyücülük" için her yıl 16 bin Yeni Zelanda doları (yaklaşık 73 bin TL) alıyor.

87 yaşına giren büyücü, artık kamusal alanda daha az zaman geçiriyor. Görünüşe göre kendisine bir halef de buldu. Gitar eğitmeni ve bir psychedelic funk grubunun vokali 39 yaşındaki Ari Freeman büyücülük için iyi bir aday gibi görünüyor.

Brackenbury Channell nasıl Büyücü oldu?

Brackenbury Channell için büyücülük, sihirli sözcükler söylemek veya Gandalf’ı taklit etmek anlamına gelmiyor. Onun görevi insanları eğlendirirken, sistemi eleştirmek. Yani o, “kendini aptal durumuna düşüren” bir şovmen.

Büyücü, mesleğinin anlamını şöyle açıklıyor:

Dünya her geçen gün daha da ciddileşiyor. Bu nedenle eğlence, şu anda gezegendeki en güçlü şey.

Büyücü, Christchurch’e ilk geldiğinde şehri “romantik bir rüya” olarak gördü. Ona göre bu kent, dünyanın geri kalanından uzakta, ekonomik kalkınma için bir merkez haline gelmesi muhtemel olmayan güzel bir yerdi.

Böylece Katedral Meydanı’nda çeşitli kılıklara girmeye çeşitli sosyal konulara değinen konuşmalar yapmaya başladı. 

CNN’in aktardığına göre kent yönetimi, başlangıçta onu resmi büyücü olarak tanımayı ve  meydanda konuşması için gereken yazılı izni vermeyi reddetti.

Bunun ardından büyücü, yönetimi atlatmak için çeşitli yollara başvurdu. Bunlar arasında gaz maskesi takmak ve tüzüğü atlatmak için Fransızca konuşmak gibi yöntemler vardı.

Büyücü o günleri, “O zamandan beri Christchurch'ün en popüler adamıyım. Ve bürokratların en nefret ettiği adam” diye aktarıyor.

Öte yandan Brackenbury Channell, zaman içinde popülerliği arttıkça resmi açıdan tanınırlık da kazandı.

1982'de Yeni Zelanda Sanat Galerisi Yöneticileri Derneği, onun yaşayan bir sanat eseri haline geldiğini söyledi.

1990'da, dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Mike Moore, kendisine resmi bir mektup yazdı. Mektupta, “Yeni Zelanda, Antarktika ve ilgili açık deniz bölgelerinin Büyücüsü olmanız yönündeki önerim derhal dikkate alınmalı” ifadeleri yer alıyordu.

Sekiz yıl sonra ise Christchurch Şehir Meclisi, "Christchurch şehrinin tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak büyücülük eylemleri ve diğer sihirbaz hizmetleri sunması" için Brackenbury Channell'la sözleşme imzaladı.

Büyücünün halefi Freeman’a göre  sihirbaz olmak, depresyondakileri veya yolunu kaybetmiş kişileri güçlendirmenin bir yolu. 

Çağın gerektirdiği değişimi yaratmak için birilerinin sıradışı işler yapması gerekir. İşte o kişiler, büyücülerdir.

Independent Türkçe, CNN

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaBüyücü
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