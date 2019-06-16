Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!

Yeni Zelanda’da 7,4 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’nın Kermadec Adaları'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı

16 Haziran 2019 Pazar 09:17
Yeni Zelanda’da 7,4 büyüklüğünde deprem

Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığından (MCDEM) yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları’nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki ıssız adalar gurubundan olan Kermadec Adaları’ndaki depremin hemen sonrasında yaptığı tsunami uyarısını birkaç dakika sonra kaldıran MCDEM, AA’nın haberine göre; Yeni Zelanda ve bölgedeki diğer ülkeler için bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Senatosu’ndan İsrail’e Haifa Limanı uyarısı
ABD Senatosu’ndan İsrail’e Haifa Limanı uyarısı
Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Caputova görev başında
Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Caputova görev başında
ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim