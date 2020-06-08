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Yeni Zelanda’da COVID-19 vakası kalmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede koronavirüse (COVID-19) yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 10:34
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Yeni Zelanda’da COVID-19 vakası kalmadı

Başbakan Ardern, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki COVID-19 tedbirleri, vaka sayıları ve uygulamaya girecek "1. seviye" tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

COVID-19’a karşı verdikleri mücadeleye övgüde bulunan ve ülkesindeki tüm hastaların iyileştiğini öğrendiğinde "küçük bir dans" yaptığını söyleyen Başbakan Ardern, "Bu iş bitmedi ama bunun büyük bir başarı olduğunu inkar edemeyiz. Yeni Zelandalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tedbirler "1. seviyeye" indirilecek

Ülkede aktif vaka kalmaması dolayısıyla COVID-19 tedbirlerini "1. seviyeye" indirme zamanının geldiğini belirten Ardern, "1. seviyedeki tedbirler altında iş yerlerinizde çalışmak istiyorsanız, bunu şimdi yapabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Yeni uyulama kapsamında ülke sınırlarının kapalı tutulmaya devam edeceğini ve bunun da virüsün kontrolünde önemli olduğunu dile getiren Ardern, bu haftadan itibaren ülkeye gireceklerin 14 günlük karantina süresinde 2 kez COVID-19 testine tabi tutulacağını söyledi.

Ardern, yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni tedbirler gereği tüm Yeni Zelandalılardan gittikleri yerleri telefonlarındaki uygulamayla veya yazarak kayıt altına almalarını istedi.

COVID-19 tedbirlerini yeniden sıkılaştırmak istemediklerini hatırlatan Ardern, "Gelecekte, virüsün küresel durumu ve doğası nedeniyle bir iki vaka görülmesi mümkün olacak. Bu vakaları hızlı şekilde durdurmamız gerekiyor. İstediğimiz son şey uyarı seviyesini tekrar yukarıya çıkartmak." ifadelerini kullandı.

Virüsün ekonomiye etkisi beklenenden az oldu

Geçen aylardaki kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden az olduğunun ve toparlanmanın daha kısa sürede gerçekleşeceğinin altını çizen Ardern, "Yeni Zelandalıların sağlığını korumakla kalmadık, şimdi ekonomik toparlanmada da bir adım önde başlıyoruz." dedi.

Sıkı tedbirler virüsün yayılmasını durdurdu

COVID-19’un ortaya çıkmasıyla 19 Mart'ta tüm sınırlarını kapatan ve kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran Yeni Zelanda, önce "3. seviye" ardından ‘‘4. seviye’’ karantina tedbirleri uygulamaya koydu.

Bu kapsamda, zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatıldı, yurt içi serbest dolaşım kısıtlandı ve tüm toplu etkinlik ve buluşmalar yasaklandı. Vatandaşların yalnızca birlikte yaşadıkları kişilerle sosyal temasta bulunmasına izin verildi.

Başbakan Ardern’in, 27 Nisan'da ülkesinin COVID-19'a karşı verdiği savaşı kazandığını ilan ettiği ülkede, son 17 gündür yeni vakaya rastlanmadı. St Margaret's Auckland Hastanesi'nde tedavi gören 50’li yaşlardaki kadın hastanın da bugün taburcu edilmesiyle Yeni Zelanda’da aktif vaka kalmadı.

COVID-19 nedeniyle hastalanan bin 504 kişiden bin 482’si iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaJacinda ArdernCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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J 2020-06-08 11:04:45

I

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Misafir Avatar
U 2020-06-08 11:18:20 @J

Bence de :/

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Dogrucu 2020-06-08 11:17:53

Alinti:"Yeni uygulama kapsamında ülke sınırlarının kapalı tutulmaya devam edeceğini ve bunun da virüsün kontrolünde önemli olduğunu dile getiren Ardern" hani burada ille de kapilari acin , limanlari acin diyenler icin alinti yaptim. Bakin ulkesinde hastalik bitmis ve kapilari nasil kapali tutuyorlar bunun ne kadar onemli oldugunu biliyorlar. Belki bu salginin ne kadar ciddi oldugunu bizimkiler de anlar da ucuslar baslasin kapilar acilsin deyip durmaktan vaz gecerler diye alinti yaptim. Nasil OLMASI GERKTIGINI Yeni Zelanda dan ogrenin. Yurt disindan gelenlere 14 gun karantina ve IKI test yapilmadan ulkeye sokmuyorlar.

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