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Yeni Zelanda’daki saldırının faili terörizmle suçlanacak

Yeni Zelanda'da Chirstchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Brenton Tarrant hakkında polisin terörizm suçlamasıyla dosya hazırladığı bildirildi.

21 Mayıs 2019 Salı 09:48
Yeni Zelanda’daki saldırının faili terörizmle suçlanacak
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Yeni Zelanda emniyetinden yapılan açıklamada, ülkenin Chirstchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Brenton Tarrant'ın, cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. 

Kararın, emniyetin Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi, Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosu ile görüşmeleri sonucunda alındığı aktarılan açıklamada, "Suçlama 2002 tarihli Terörizmi Önleme Yasası'nın 6A bölümündeki terör eylemi suçunu işleyen Brenton Tarrant'a karşı yapıldı." ifadeleri yer aldı.

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Hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak

Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.

Emniyet yetkilileri, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın 2 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Tarrant hakkında 51. cinayet suçlamasının yapıldığını bildirdi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

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