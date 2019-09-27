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Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

Yeni Zelanda'da, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi"ne on binlerce çevreci destek verdi. 

27 Eylül 2019 Cuma 10:38
Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, öğrenciler tarafından koordine edilen gösteriler, Wellington, Auckland, Christchurch, Hamilton, Tauranga, Napier ve Dunedin gibi ülkenin büyük kentleri başta olmak üzere 40'tan fazla noktada gerçekleşti. 
İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin bir günlüğüne okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi" teması altındaki gösterilere, üniversite öğrencileri, iş insanları, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından yaklaşık 170 bin çevrecinin katıldığı belirtildi. 
BAŞKENT WELLİNGTON'DA 40 BİN ÇEVRECİ SOKAKLARA ÇIKTI
Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlenen gösterilerin en yoğun katılıma sahne olduğu başkent Wellington’daki Federal Parlamento binası önündeki eyleme 40 binden fazla Yeni Zelandalı destek verdi.
Çevreciler, "Bizim evimiz, dünyamız", "Kirlilik değil, çözüm üretin", "Annemizi (dünya) koruyun", "Ağaçları kucaklayın", "Dünyamızı temiz tutun", "Şimdi harekete geçin" yazılı pankartlar taşıdı. 
Hükümetten iklim değişikliği konusunda acil durum ilan etmesi talebinde bulunan göstericiler, ekonominin yenilenebilir kaynaklardan oluşturulmaya başlanması yönünde çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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