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Yer çekimine meydan okudu!

Yer çekimine meydan okudu!

Teksas'ta bir lisenin Amerikan futbolu takımının ponpon kız ekibinde yer alan Ariel Olivar'ın yer çekimine meydan okuduğu video sosyal medyada büyük bir trende dönüştü!

05 Aralık 2017 Salı 18:07
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Anderson Üniversitesi Amerikan futbolu takımından Dontez Hines’ın başlattığı “#invisibleboxchallenge” akımı Teksas Manvel Lisesi Amerikan futbolu takımının ponpon kız ekibinde yer alan Ariel Olivar’ın paylaştığı videoyla fenomene dönüştü. Genç kızın adeta yer çekimine meydan okuduğu video yüz binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Teksas’ta Manvel Lisesi ile Cedar Park’ı bir araya getiren Amerikan futbolu müsabakasında çekilen videonun ardından Twitter kullanıcıları da aynı hareketi yapmaya çalıştıkları videoları paylaştı.

Ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken bazı kullanıcılar başarılı olsa da çuvallayanların sayısı da bir hayli fazla! Olivar’ın ‘görünmez bir kutuya’ basıp ‘kutunun’ üzerinden atladığı videonun bu şekilde yayılmasının ardından bunun nasıl yapıldığı ile ilgili bir açıklama da geldi.Men’s Health dergisi fitness editörü Ebenezer Samuel, hareketi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için kalça kaslarının, gluteal bölgenin, ‘core’ kaslarının gelişmiş olmasının gerektiğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 05.12.2017 18:10
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