Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Yeteneği akıllara zarar!

Genç medyum insanları koklayarak ölüp ölmeyeceklerini bildiğini söylüyor.

03 Ekim 2021 Pazar 20:08
0 Okunma
Yeteneği akıllara zarar!
banner108

Avustralya'da yaşayan 27 yaşındaki Ari Kala'nın yeteneği duyanları hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor. Genç medyum insanları koklayarak ölüp ölmeyeceklerini bildiğini söylüyor.

Yıllarca bir hukuk bürosunda sekreter olarak çalışan ancak daha sonra işinde ayrılarak medyumluğa başlayan Ari Kala isimli kadının son derece garip bir yeteneği var.

Genç kadın insanları koklayarak yakın tarihte ölüp ölmeyeceklerini anlayabiliyor.

Bu yeteneğini ilk olarak 12 yaşındayken amcasını ziyaret ettiğinde fark eden Ari Kala, amcasının ailede başka hiç kimsenin duyamadığı aşırı tatlı ve çürük bir koku yaydığını duydu.

Kadınlara psişik güçlerini nasıl kontrol edebileceğini öğreten ve ölümü koklayan medyum Ari Kala, birinin öleceğini anladığı zaman bunu o kişiye söylemediğini çünkü bunun kendi görevi olmadığını belirtiyor.

Yeteneğini ilk kez öleceğini tahmin ettiği ve yitirdiği amcası ile keşfeden Ari Kala daha sonra yaşlı ve hasta insanların da benzer kokular yaydığını fark etti ve bu kokuyu yayan kişilerin bir süre sonra öldüğüne şahit oldu.

Ari Kala herkesin psişik güç potansiyeline sahip olduğunu ve bu gücün genç yaşlarda geliştirilebildiğini fakat bastırıldığını söylüyor.

Yaşları 25 ila 45 arasında değişen kadınlara psişik güç geliştirme dersleri veren Ari Kala, "İnsanlara hayal güçlerinin gerçek olmadığı söyleniyor, bu da bu psişik yeteneklerin kapanmasına neden oluyor. Çocukken insanların duygularını okuyabilirdim ve her zaman gerçekleşen şeylerin hayalini kurardım. İnsanlar bundan hoşlanmadı ve yargılanmaktan korktukça bu yetenekleri kapattım" dedi.

Ari, çocukken rüyalarında da geleceği tahmin edebileceği şeyler gördüğünü söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Avustralya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da uçak düştü: 8 ölü
İtalya'da uçak düştü: 8 ölü
Ülkeyi karıştıran cinayet! Kadınlar dışarı çıkmaktan korkuyor
Ülkeyi karıştıran cinayet! Kadınlar dışarı çıkmaktan korkuyor
Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı
Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim