Yeteneği akıllara zarar!

Avustralya'da yaşayan 27 yaşındaki Ari Kala'nın yeteneği duyanları hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor. Genç medyum insanları koklayarak ölüp ölmeyeceklerini bildiğini söylüyor.

Yıllarca bir hukuk bürosunda sekreter olarak çalışan ancak daha sonra işinde ayrılarak medyumluğa başlayan Ari Kala isimli kadının son derece garip bir yeteneği var.

Genç kadın insanları koklayarak yakın tarihte ölüp ölmeyeceklerini anlayabiliyor.

Bu yeteneğini ilk olarak 12 yaşındayken amcasını ziyaret ettiğinde fark eden Ari Kala, amcasının ailede başka hiç kimsenin duyamadığı aşırı tatlı ve çürük bir koku yaydığını duydu.

Kadınlara psişik güçlerini nasıl kontrol edebileceğini öğreten ve ölümü koklayan medyum Ari Kala, birinin öleceğini anladığı zaman bunu o kişiye söylemediğini çünkü bunun kendi görevi olmadığını belirtiyor.

Yeteneğini ilk kez öleceğini tahmin ettiği ve yitirdiği amcası ile keşfeden Ari Kala daha sonra yaşlı ve hasta insanların da benzer kokular yaydığını fark etti ve bu kokuyu yayan kişilerin bir süre sonra öldüğüne şahit oldu.

Ari Kala herkesin psişik güç potansiyeline sahip olduğunu ve bu gücün genç yaşlarda geliştirilebildiğini fakat bastırıldığını söylüyor.

Yaşları 25 ila 45 arasında değişen kadınlara psişik güç geliştirme dersleri veren Ari Kala, "İnsanlara hayal güçlerinin gerçek olmadığı söyleniyor, bu da bu psişik yeteneklerin kapanmasına neden oluyor. Çocukken insanların duygularını okuyabilirdim ve her zaman gerçekleşen şeylerin hayalini kurardım. İnsanlar bundan hoşlanmadı ve yargılanmaktan korktukça bu yetenekleri kapattım" dedi.

Ari, çocukken rüyalarında da geleceği tahmin edebileceği şeyler gördüğünü söyledi.