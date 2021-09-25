Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

Yılan oyunu faciayla bitti!

Rusya'nın Astrakhan kentindeki bir karpuz tarlasında çalışan çiftçi, arkadaşlarını etkilemek için tarlada bulduğu yılanı ağzına soktu ancak gösterisi felaketle sonuçlandı. Alerjik reaksiyon sonucu dili şişen ve nefes alamayan adam hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 11:59
601 Okunma
Yılan oyunu faciayla bitti!
banner108

Rusya'da bir çiftçi, karpuz tarlasında bulduğu bir yılanı ağzının içine sokarak çevresindekileri etkilemeye çalıştı ancak hayatını kaybetti.

Yılanı iki kez ağzına sokan ancak üçüncüde yılanın ısırmasıyla fenalaşan adamın dili ve boğazı şişmeye başladı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan çiftçinin anafilaktik şok geçirdiği bildirildi. Ancak Kharabalinskiy bölge hastanesindeki doktorların çabaları onu kurtarmaya yetmedi. Raporlara göre, dili ağzına zar zor sığıyordu ve nefes nefeseydi.

Öte yandan yılanın bozkır engereği olduğu, zehrinin ise insanlar için tehlikeli olmadığı belirtildi. Kayıtlarda tarım işçisi, ''yalnızca yaban arısı sokmasıyla meydana gelebilecek bir alerjik reaksiyondan öldü'' denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne ayı yavrusunu parka götürdü, kaydıraktan kaymayı öğretti
Anne ayı yavrusunu parka götürdü, kaydıraktan kaymayı öğretti
Özel adalar sıfır daireden daha ucuza satılıyor
Özel adalar sıfır daireden daha ucuza satılıyor
Dünya genelinde vaka sayısı 231 milyon 600 bini geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 231 milyon 600 bini geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim