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Yıldız şarkıcı hayatını kaybetti

Instagram'da 40 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçağa binmeden dakikalar önce bir video yayınlayan yıldız şarkıcının enkazından ilk görüntüler yayınlandı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 10:43
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Yıldız şarkıcı hayatını kaybetti
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Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Marilia Mendonça'yı taşıyan uçağın Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğü açıklandı.

Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz" dedi.

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum." paylaşımıyla dile getirdi. Uçağın düştüğün alandan enkaz görüntüleri de yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:
Marilia Mendonça
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