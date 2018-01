Yılın düğününde protesto hazırlığı

Prens Harry ve Megan Markle’ın düğününden önce, çiftin evlilik töreni güzergahında bulunan evsizlerin temizlemesini isteyen Muhafazakar Parti üyesine tepki göstermek isteyen yüzlerce kişi, çiftin düğününe evsizler gibi giyinerek katılacak.

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin Windsor bölgesinden sorumlu konsey lideri Simon Dudley, Prens Harry ve Megan Markle’ın düğününden önce, emniyet güçlerinden çiftin evlilik töreni güzergahını bulunan evsizleri temizlemesini istemiş, Dudley’in söylemleri İngiliz ve dünya basınında tepkiye neden olmuştu.

Duruma tepki göstermek bazı İngiliz vatandaşları ve evsizlere yardım etmek için çalışan dernekler, sosyal medyada örgütlenerek Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğün gününde Büyük Britanya’daki evsizlik sorununa dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler planladı.



Yaklaşık 1500 kişinin “gidiyorum” ve “ilgileniyorum” olarak işaretlediği “Demonstration Against Homelessness Along the Royal Wedding Route” ( Kraliyet Düğünü Esnasında Evsizliğe Karşı Gösteri) etkinlikte, katılımcılardan Kraliyet çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak geçit töreni esnasında, evsizler gibi giyinmesi, yanlarında uyku tulumları ve karton levhalar getirmesi söylendi:

“İngiltere’deki evsizlik ve gelir farkı uçurumuna dikkat çekmek için Simon Dudley’in küçümsediği evsiz insanlar gibi giyinerek, bizim de Kraliyet düğününü küçümsememiz ve onların rotasında bulunmamız harika olmaz mı? Bu olay tarih kitaplarına yazılacak. Kim bu işte bizimle?”

Diğer taraftan, benzer amaçlı sosyal medya etkinliği olan "No Jacket Required", (Ceket giymek zorunlu değil) ise kullanıcılardan benzer istemlerde bulundu.

Windsor Sarayı'ndaki Saint George Şapeli'nde evlenecek olan çiftin düğünü için dünya genelinden birçok politik lider ile gazetecinin katılması beklenirken, düğünün ülkeye binlerce turisti getireceği ön görülüyor.