Yıllar önce öldüğü açıklanmıştı! Evli, mutlu, çocuklu halde bulundu...

Bildirildiğine göre, 17 Şubat 2015'te 17 yaşındaki bir kızın babası Aligarh'ta polise, kızının bölgedeki yerel bir tapınağa gittiğinden beri kayıp olduğunu belirterek şikayette bulundu. Olaydan birkaç gün sonra bir ceset de bulundu ve dava ilerledikçe Vishnu adında bir adam bu kızı öldürmekle suçlandı. Vishnu'nun o zamandan beri, Aligarh'ta hapiste cezasını çektiği bildirildi. Olayın üzerinden 7 yıl geçti ve Vishnu bunca zamandır hapisteydi.

Ancak olayla ilgili son gelişmelere göre, yedi yıl önce öldüğü açıklanan kız çocuğu sağ olarak bulundu. Aynı zamanda evli ve iki çocuğu vardı. Polise göre kadının sevgilisiyle kaçıp evlendiği iddia edildi. Çift daha sonra Hathras bölgesine geçti. Bu sırada Vishnu'nun annesi, gençken kadını kaçırıp öldürmekle suçlanan oğlu için adalet aramak üzere mahkemeye başvurdu.

KENDİ HALLEDECEKTİ

Mahkemeden hiçbir yardım alamayan anne, meseleyi kendi halletmeye karar verdi. Annesi, oğlunun masum olduğunu kanıtlamak için delil toplamaya başladı. Bir sürü arama yaptıktan sonra, sonunda kayıp kızın hayatta olduğunu ve bunca zamandır Agra'da yaşadığını öğrendi. Haberlere göre, kızın kimliğini doğruladıktan sonra, Vishnu'nun annesi Aligarh'daki bazı Hindu aktivistlerden yardım istedi.

'UZLAŞMA' İSTİYORLAR

Sonunda artık evli bir kadın olan kız, Nagla Chokha köyündeki Hathras Kapısı bölgesinden tutuklandı. Vishnu'nun annesinin, kızın ailesinin şimdi onu davada 'uzlaşmaya' zorlamaya çalıştığını da belirttiği bildirildi.