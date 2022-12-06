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Yine yumurtaların hedefinde: Bedfordshire polisi, Kral Charles'a yumurta atan kişiyi gözaltına aldı

İngiltere kralı 3. Charles’a bir ay içinde ikinci defa yumurtaların hedefi oldu. İddiaya göre polis, 20’li yaşlarında bir genci, ortak yumurta saldırısı şüphesiyle gözaltına aldı.

06 Aralık 2022 Salı 20:28
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Yine yumurtaların hedefinde: Bedfordshire polisi, Kral Charles'a yumurta atan kişiyi gözaltına aldı



İngiltere’nin Belfordshire Luton’daki St. George meydanında yürüdüğü sırada Kral Charles’a yumurta fırlatan 20'li yaşlarında bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Daily Mirror’da yer alan habere göre, Belfordshire polis yetkilileri, fırlatılan yumurtanın 3. Charles’a isabet etmediğini ve alandan uzaklaştırılan kralın başka bir yerde halkla tokalaşmaya devam ettiğini aktardı.

Polis gözaltına alınan şüphelinin, emniyet merkezindeki sorgusunun devam ettiğini aktardı.

Bundan önceki yumurtalı saldırı da 9 Kasım'da Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada gerçekleşmişti.

Polisler tarafından gözaltına alınan Patrick Thelwell isimli genç, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırmıştı.

Yumurtalı eylemin ardından gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Thelwell, The Mirror'a yaptığı açıklamada, Kral Charles'a 500 metreden fazla yaklaşamayacağını ve halka açık bir yerde yumurta bulundurmasının yasaklandığını söylemişti.

Son Güncelleme: 06.12.2022 21:38
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