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Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu

Ülke genelindeki gösterilerin ardından ay başında katı "sıfır vaka" politikasında gevşetmeye giden Çin'de vaka sayıları artıyor. Bazı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu, özellikle ateşli hastaların acil servisleri doldurduğu belirtiliyor.

23 Aralık 2022 Cuma 11:21
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Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu



Hastaneye başvuran hastaların sayısı her geçen gün artıyor sağlık çalışanları yoğun talebe yetişmek için mücadele ediyor.

Ülke genelindeki gösterilerin ardından katı sıfır vaka politikasının gevşetilmesi sonrasında Çin'de tablo kötüleşiyor.

Toplum bağışıklığının olmaması nedeniyle Çin'de vaka artışı küresel endişeleri artırdı.

Çin devlet televizyonu başkent Pekin'deki hastanelerin yoğun bakım servislerindeki kalabalığın görüntülerini yayınladı.

Özellikle ateşli hastaların acil servisleri doldurduğu belirtiliyor.

Acil servislerde baskının azaltılabilmesi için bazı birimler kritik durumdaki hastaların tedavisine ayrıldı.

Şangay'da ise kentin 25 milyon nüfusunun yarısının gelecek hafta sonuna kadar enfekte olması bekleniyor.

Çin'de son iki hafta içinde yeni vaka sayısındaki ani artış, ilaç stoklarında da azalmaya yol açtı. Çoğu eczanede ilaç kalmayınca halk çareyi ilaçlarını paylaşmakta buldu.

Pekin sakinlerinin ilaçlarını, ihtiyacı olanlarla paylaşmak için mesajlaşma uygulamalarını kullandıkları bildirildi.

İlaç firmalarının stokları artırmak için ekstra çalıştığı belirtiliyor.

Pekin yönetimi son olarak 2 bin 966 yeni vaka bildirdi.

Özellikle yaşlı nüfusta aşılama oranının düşük olması nedeniyle gelecek yıl Çin'de Coronavirüs kaynaklı can kaybının bir milyonu geçeceği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsYoğun Bakım
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