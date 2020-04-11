Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini artırmayı sürdürüyor.
Koronavirüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.
Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi.
Yetkililer Başbakan Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson’ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.
yalan inanmayın ingilterenin kuklasidir ne değerler onu uygular Johnson hasta da degil emin olun...
Halka tedavi olmayın dedi,yakışır
yalan
Be arkadaşlar acaba hiç kendi kendinize sorup araştırdınızmı; bu GÜNDEM KIBRIS'ın künyesi nedir diye?
Künye menüsüne girdiğinizde yalnızca "Yazı İşleri Müdürü Bahar Sancar" ve bir de cep telefonu "+90548 887 3030" yazar..Bunun haricinde hiçbir bilgi yok..Adresi nedir belli değil,e-mail adresi belli değil,diğer sabit telefon bilgileri yok vs...Yayın kurulundan bunu sormak gerekmezmi? Biz kiminle muhatabız..Bu kanalın kişiliği nedir? Özel mi tüzel mi? araştırmak lazım..
Adam corona virüsten ötürü yoğun bakımdan çıkmış ve tüm sağlık çalışanları maskesiz.Tuhaf değilmi?
Neden sağlık çalışanları maskesiz????