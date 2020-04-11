Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini artırmayı sürdürüyor.

Koronavirüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi.

Yetkililer Başbakan Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson’ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.