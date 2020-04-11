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Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 08:55
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Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini artırmayı sürdürüyor.

Koronavirüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi.

Yetkililer Başbakan Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson’ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Boris Johnsonİngiltere
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s.k 2020-04-11 10:14:02

yalan inanmayın ingilterenin kuklasidir ne değerler onu uygular Johnson hasta da degil emin olun...

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Ertaç 2020-04-11 10:23:54

Halka tedavi olmayın dedi,yakışır

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yalan 2020-04-11 09:53:54

yalan

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Vatandaş 2020-04-11 10:02:21

Be arkadaşlar acaba hiç kendi kendinize sorup araştırdınızmı; bu GÜNDEM KIBRIS'ın künyesi nedir diye?
Künye menüsüne girdiğinizde yalnızca "Yazı İşleri Müdürü Bahar Sancar" ve bir de cep telefonu "+90548 887 3030" yazar..Bunun haricinde hiçbir bilgi yok..Adresi nedir belli değil,e-mail adresi belli değil,diğer sabit telefon bilgileri yok vs...Yayın kurulundan bunu sormak gerekmezmi? Biz kiminle muhatabız..Bu kanalın kişiliği nedir? Özel mi tüzel mi? araştırmak lazım..

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Covid 2020-04-11 12:52:27

Adam corona virüsten ötürü yoğun bakımdan çıkmış ve tüm sağlık çalışanları maskesiz.Tuhaf değilmi?

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Korona 2020-04-11 12:55:59

Neden sağlık çalışanları maskesiz????

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