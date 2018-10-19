"Yok oluş tarihi yanlış olabilir"

Bugüne kadar antik Roma kenti Pompeii'nin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altında kaldığı kabul ediliyordu.

Ancak arkeologlar Pompeii'deki bir evin duvar kalıntıları üzerinde bir işciye ait olduğu tahmin edilen ‚'Kasım tarihinden 16 gün önce' şeklinde bir yazı keşfetti. Yazının o döneme ait olduğu kesinleşti.

Euronews'te yer alan habere göre böylelikle, kentin sanılandan en az iki ay sonra volkan külleri altında kaldığını kanıtlandı.

NEDEN 24 AĞUSTOS?

Pompeii faciasından birkaç sene sonra Genç Pliny'nin arkadaşı Tacitus'a, amcasını ve ailesinin çoğunu kaybettiği patlamayı anlatmak için bir dizi mektup göndermişti. 16'ncı yüzyılda keşfedilen mektuplarda Pompeii faciasının 24 Ağustos'ta gerçekleştiği bilgisine yer veriliyordu.

​TARİHÇİLER İLE ARKEOLOGLAR KONUYU TARTIŞIYOR

Tarihçiler Genç Pliny'nin mektuplarından çıkarak Pompeii'nin yok oluşu için 24 Ağustos tarihini kabul ediyor. Ancak elde edilen son bulgular ışığında arkeologlar bu tarihin yanlış olduğunu savunuyor.

Araştırmacılar 19. yüzyılda ortaya çıkartılan kalıntılar arasında sonbahar meyvelerinin taşlaşmış kalıntılarının da olduğunu, dolayısıyla 24 Ağustos tarihinin tutarsız olduğunu ileri sürüyor.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde Roma uzmanı olan Alix Barbet, "Son keşif tarihçiler ile arkeologlar arasında uzun zamandır devam eden tartışmaya son verecek." diye konuştu.

TARİH KİTAPLARI YENİDEN YAZILABİLİR

İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli ise konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren muhtemelen tarih kitaplarını yeniden yazabiliriz. Volkan patlaması tarihini ekimin ikinci yarısı olarak değiştirebiliriz." dedi.

Antik Roma kenti Pompeii, 79'da Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik külün altına gömülerek yok olmuştu. Yaklaşık 1700 yıl boyunca derin bir uykuya dalan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan antik kent, her yıl yaklaşık 3 milyon turist çekiyor.