Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı

Yoksa aşı karşıtları haklı mı?

Bill Gates yaptığı bir açıklamada aşı karşıtlarını neredeyse haklı çıkaracak bazı açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 18:55
696 Okunma
Yoksa aşı karşıtları haklı mı?

Koronavirüs döneminde medyada söz hakkı olan insanların yaptığı açıklamalar ciddi önem taşıyor. Bu kapsamda bir kesim üzerinde etkisi olan Bill Gates de koronavirüs hakkında bazı yeni açıklamalarda bulundu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates bundan yıllar önce insanlığın en büyük düşmanının küresel salgınlar olduğunu duyurmuştu. Verdiği bu demeçte ne kadar haklı olduğunu gördüğümüz bu günlerde Gates başka bir açıklama daha yaptı.

Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz

Microsoft kurucusu Bill Gates, ''Pandemiye hazırlığımızın düşündüğümden biraz daha az olması konusunda endişeliyim'' ifadelerini kullandı. Gates'ın pandemilere karşı hazırlıklı olmamız kapsamında, hazırlık kapsamında beklentileri pandeminin ilk 100 gününde aşının formulünün bulunmasıymış. Ardından ise sonraki 100 günde de tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretimine geçilmesiymiş. 

Ne yazık ki pandemi geldiğinde aşının bulunması bir yılı aşkın bir süre aldı diyebiliriz. Gates'in bu konuya getirdiği bir çözüm önerisi de var. ''Tek gerçek çözüm, tüm dünyaya yetecek kadar aşıyı 100 günde üretebilecek fabrikalar üretmek'' ifadelerini kullanan Gates, bunun gerçekleştirilebilecek bir plan olduğunu savundu. Gates konuyla ilgili aktif adımlar da atıyor. Bir sonraki pandemide 100 günde herkes için aşı üretebilme hedeflerine ulaşmak için dünyanın en büyük aşı üreticisi Serum Enstitüsü'nün bulunduğu Hindistan'da devasa bir aşı fabrikası kurulacak.

Anahtar Kelimeler:
Bill Gates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akılalmaz olay! Merakı başına dert oldu...
Akılalmaz olay! Merakı başına dert oldu...
Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi, kendisi susuzluktan hayatını kaybetti
Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi, kendisi susuzluktan hayatını kaybetti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 228 milyon 110 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 228 milyon 110 bini geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim