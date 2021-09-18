Yoksa aşı karşıtları haklı mı?

Koronavirüs döneminde medyada söz hakkı olan insanların yaptığı açıklamalar ciddi önem taşıyor. Bu kapsamda bir kesim üzerinde etkisi olan Bill Gates de koronavirüs hakkında bazı yeni açıklamalarda bulundu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates bundan yıllar önce insanlığın en büyük düşmanının küresel salgınlar olduğunu duyurmuştu. Verdiği bu demeçte ne kadar haklı olduğunu gördüğümüz bu günlerde Gates başka bir açıklama daha yaptı.

Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz

Microsoft kurucusu Bill Gates, ''Pandemiye hazırlığımızın düşündüğümden biraz daha az olması konusunda endişeliyim'' ifadelerini kullandı. Gates'ın pandemilere karşı hazırlıklı olmamız kapsamında, hazırlık kapsamında beklentileri pandeminin ilk 100 gününde aşının formulünün bulunmasıymış. Ardından ise sonraki 100 günde de tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretimine geçilmesiymiş.

Ne yazık ki pandemi geldiğinde aşının bulunması bir yılı aşkın bir süre aldı diyebiliriz. Gates'in bu konuya getirdiği bir çözüm önerisi de var. ''Tek gerçek çözüm, tüm dünyaya yetecek kadar aşıyı 100 günde üretebilecek fabrikalar üretmek'' ifadelerini kullanan Gates, bunun gerçekleştirilebilecek bir plan olduğunu savundu. Gates konuyla ilgili aktif adımlar da atıyor. Bir sonraki pandemide 100 günde herkes için aşı üretebilme hedeflerine ulaşmak için dünyanın en büyük aşı üreticisi Serum Enstitüsü'nün bulunduğu Hindistan'da devasa bir aşı fabrikası kurulacak.