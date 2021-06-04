Yoksuldan alıp zengine vermişler

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, başkent Sofya'daki bir devlet hastanesinde sahte kimliklerle yasadışı 14 böbrek nakli gerçekleştirildiğini duyurdu.

Canlı donörlerin Moldova ve Ukrayna'dan gelen gençler olduğu ifade edildi.

Alıcıların ise donörlerin akrabaları olarak gösterilen İsrail, Japonya ve Umman'ın zengin insanları olduğu iddia edildi.

60 hasta için ödeme alındığı iddiası

Yasadışı uygulamanın 2 yıldır devam ettiği düşünülüyor.

Söz konusu nakillerin yapıldığı hastanenin, Sağlık Sigorta fonundan da 60 hasta için ödeme aldığı ancak hastaların tedavi edildiğine dair herhangi bir belge bulunmadığı iddia ediliyor.

Ülkenin en büyük hastanelerinden biri olan sağlık kuruluşunda teftiş yapılacağı gün, bu paranın iade edildiği de belirtiliyor.

İddialara red yanıtı

Skandalın ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görevden alınan hastane yetkilileri ise iddiaları reddediyor.

Bulgaristan’da yasalar gereği canlı donörden yapılan organ nakillerinde kişiler arasında kan bağı olması gerekiyor.