Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Yoksuldan alıp zengine vermişler

Bulgaristan organ nakli skandalı ile gündemde. Bir devlet hastanesinde yoksul donörlerden zenginlere yasa dışı organ nakli yapıldığı ortaya çıktı.

04 Haziran 2021 Cuma 15:44
6 Okunma
Yoksuldan alıp zengine vermişler

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, başkent Sofya'daki bir devlet hastanesinde sahte kimliklerle yasadışı 14 böbrek nakli gerçekleştirildiğini duyurdu.

Canlı donörlerin Moldova ve Ukrayna'dan gelen gençler olduğu ifade edildi.

Alıcıların ise donörlerin akrabaları olarak gösterilen İsrail, Japonya ve Umman'ın zengin insanları olduğu iddia edildi.

60 hasta için ödeme alındığı iddiası

Yasadışı uygulamanın 2 yıldır devam ettiği düşünülüyor.

Söz konusu nakillerin yapıldığı hastanenin, Sağlık Sigorta fonundan da 60 hasta için ödeme aldığı ancak hastaların tedavi edildiğine dair herhangi bir belge bulunmadığı iddia ediliyor.

Ülkenin en büyük hastanelerinden biri olan sağlık kuruluşunda teftiş yapılacağı gün, bu paranın iade edildiği de belirtiliyor.

İddialara red yanıtı

Skandalın ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görevden alınan hastane yetkilileri ise iddiaları reddediyor.

Bulgaristan’da yasalar gereği canlı donörden yapılan organ nakillerinde kişiler arasında kan bağı olması gerekiyor.

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı uygulandı
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı uygulandı
Münih Başpiskoposu istifasını sundu
Münih Başpiskoposu istifasını sundu
Rusya, aşı turizmi için kapılarını temmuzda açmayı planlıyor
Rusya, aşı turizmi için kapılarını temmuzda açmayı planlıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim