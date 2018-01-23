Yolcu otobüsü heyelan altında kaldı: 13 ölü!

Kolombiya'nın güneyindeki Narino yönetim bölgesinde, Pasto ile Tumaco kentlerini bağlayan otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Ulusal Karayolu Güvenliği Ajansı Direktörü Alejandro Maya, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, olayda ölen aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 13 kişi için büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

RCN televizyonuna konuşan Narino Valisi Camilo Romero ise bölgedeki arama çalışmalarının Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) ekiplerinin desteğiyle sürdüğünü ifade etti.

Sağanağın etkili olduğu bölgede, otoyolun "Şeytan Burnu" olarak bilinen kesiminde meydana gelen toprak kayması bir yolcu otobüsünü vadinin içine sürüklemişti.

Kurtarma ekipleri, felakette aralarında iki kadın ve iki çocuğun da bulunduğu 10 kişinin cesetlerine ulaşmış, arama çalışmalarına havanın kararması ve yağış nedeniyle ara verilmişti.