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Yolcu teknesi alabora oldu: 49 kişi kayıp

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı, 19 kişi kurtarıldı, kayıp 49 kişi için arama çalışması başlatıldı.

19 Haziran 2018 Salı 11:33
Yolcu teknesi alabora oldu: 49 kişi kayıp

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sumatra Adası'nın kuzeyinde Medan kenti yakınındaki Toba Gölü'nde, Samosir'den Simalungun bölgesine giden bir yolcu teknesinin alabora olmasının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Simalungun bölgesi Emniyet Müdürü Marudut Liberty Panjaitan, şu ana kadar 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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Panjaitan, tekne kazasına ilişkin aile yakınlarının bildirimleri üzerine 49 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise yolcuların isim listesinin bulunmamasından dolayı kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, tekne kazasının kötü hava koşulları ve kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüpheleniyor.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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