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Yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:57
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Yolcu uçağı denize düştü

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını açıkladı.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadı. En son iletişim yerel saatle 14.40'ta kuruldu.

Denizde uçağa ait parçalar bulundu

Başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı.

Uçak mürettebatı ve yolcu sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

189 kişi yaşamını yitirmişti

Endonezya'da  Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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