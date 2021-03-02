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Yolda yürürken buldu, başına talih kuşu kondu

Tayland'da bir kadın yürüyüş yaparken 185 bin sterlin (1 milyon 877 bin TL) değerinde ambergris (balina kusmuğu) buldu. parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilecek.

02 Mart 2021 Salı 11:49
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Yolda yürürken buldu, başına talih kuşu kondu

Tayland'da sahilde bulunan evinin yakınlında yürüyüş yapan bir kadın, balina kusmuğu buldu. Balina kusmuğunun 185 bin sterlin (1 milyon 877 bin TL) değerinde olabileceği ifade edildi.

Tayland'ın Nakhon Si Thammarat ilind sahilde bulunan evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Siriporn Niamrin (49), su kenarında büyük bir cisim gördü. Cismi inceleyen Niamrin, bunun bir balina kusmuğu olabileceğinin farkına varınca onu alarak evine götürdü. Bulduğu cismi komşularına gösteren Niamrin, cismin ambergis olarak da bilinen oldukça nadir görülen balina kusmuğu olduğunu anladı.

YİNE DE UZMANLARIN TEYİT ETMESİ GEREKİYOR

Yerel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Niamrin, "Böylesine büyük bir parça bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım bana para getirir. Evimde güvende tutuyorum ve yerel belediyeden kontrol etmeleri için gelip bakmalarını istedim" ifadelerine yer verildi.

AMBERGRİS NEDİR?

Balina kusmuğu olarak da bilinen ambergris, balinaların sindirim sisteminde üretilen bir maddedir. Kayaya benzeyen görünümünün yanında mumlu olan ambergris, siyah veya gri renklerine sahip olabilmektedir.

Ambergris, balinanın sindirim sistemindeki sıvı ve sert cisimlerin bağırsakta kaymasını kolaylaştırmaktadır. İlk üretimi sırasında etrafa dışkı kokusu yaymasına rağmen, bir süre sonra güçlü esansa sahip bir kimyasala evriliyor. Bu şekilde pahalı parfümlerde de yerini alıyor.

AMBERGRİS NASIL ÇIKIYOR?

Amberin dışarı çıkmasının sebebi, balinanın dışkısını doğal yollarla atamamasıdır. Büyük dışkılamayı sindirim sistemi yoluyla yapamayan balina, doğal yollarla atamadığı dışkıyı kusarak çıkarır.

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