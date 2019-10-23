Yörüngedeki astronottan 'Dünya' paylaşımı

Daily Mail’de yer alan habere göre, üst tarafta yer alan dairesel çizgiler yıldızlar ve gezegenimizin yörüngesindeki uydulardan oluşuyor.

Bu fotoğraf, NASA astronot u Christina Koch tarafından çekildi. Timelapse (zaman atlamalı çekim) tekniği ile çekilen bu görüntü yaklaşık 400 karenin bir araya gelmesi ile oluştu.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yapmıştı. Koch bu tarihi görevde yer almıştı.

İstasyonda bulunan Christina Koch ve Jessica Meir isimli uçuş mühendisi astronotlar, istasyondan uzay boşluğuna birlikte çıkarak bozulan güç kontrol parçalarını değiştirmişlerdi. NASA ise bu tarihi anları canlı olarak yayınlamıştı