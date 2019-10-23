Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Yörüngedeki astronottan 'Dünya' paylaşımı

Astronot Christina Koch, timelapse tekniği ile gezegenimizin yörüngeden çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:15
Yörüngedeki astronottan 'Dünya' paylaşımı

  • Bu fotoğraf, NASA astronotu Christina Koch tarafından çekildi. Timelapse (zaman atlamalı çekim) tekniği ile çekilen bu görüntü yaklaşık 400 karenin bir araya gelmesi ile oluştu. 

    Daily Mail’de yer alan habere göre, üst tarafta yer alan dairesel çizgiler yıldızlar ve gezegenimizin yörüngesindeki uydulardan oluşuyor. 

  • Geçtiğimiz günlerde ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yapmıştı. Koch bu tarihi görevde yer almıştı. 

    İstasyonda bulunan Christina Koch ve Jessica Meir isimli uçuş mühendisi astronotlar, istasyondan uzay boşluğuna birlikte çıkarak bozulan güç kontrol parçalarını değiştirmişlerdi. NASA ise bu tarihi anları canlı olarak yayınlamıştı 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Astronot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kremlin: Terör unsurları çekilmezse Türk ordusu onların üzerinden geçer
Kremlin: Terör unsurları çekilmezse Türk ordusu onların üzerinden geçer
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
Çavuşoğlu: ABD ve Rusya ile mutabakatlar siyasi başarı olarak tarihe geçti
Çavuşoğlu: ABD ve Rusya ile mutabakatlar siyasi başarı olarak tarihe geçti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim