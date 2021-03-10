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Youtuber'lara kötü haber: Google vergi kesecek

Google, içerik üreticilerinin ABD'deki izleyicilerden elde ettiği kazançlardan kesinti yapılacağını açıkladı. YouTuber’ların vergi bilgilerini 31 Mayıs 2021'e kadar paylaşmaları istendi.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:27
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Youtuber'lara kötü haber: Google vergi kesecek

Youtube için içerik üretenlere kötü haber geldi. Google, ABD'deki izleyicilerden elde edilen kazançlardan kesinti yapmaya başlanacağını duyurdu.

Google'dan yapılan açıklamada, ABD dışındaki YouTuber’ların vergi bilgilerini 31 Mayıs 2021'e kadar göndermeleri istendi.

Google'dan “Eğer bu bilgilerinizi paylaşmazsanız, toplam kazancınızdan yüzde 24’e varan kesinti yapılabilir” uyarısı geldi.

Türk Youtuber'lar da karardan etkilenecek

ABD, YouTube’un en yoğun kullanıcı kitlesine sahip olduğu pazarlardan biri. Pek çok içerik üreticisi, videolarını ya İngilizce olarak çekiyor ya da alt yazı desteği sunuyor.

Yeni kararla birlikte Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere pek çok YouTuber, Haziran ayı itibarıyla gelirlerinin bir kısmına veda edecek.

YouTube, halihazırda reklam gösterimlerinden kesinti yapıyordu.

Yeni güncellemeyle birlikte içerik üreticiler, ABD’deki izleyicilerinden elde ettikleri gelirin bir kısmını da kaybedecek.

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