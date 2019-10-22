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YPG/PKK’ya verilen süre bugün doluyor!

Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge anlaşması çerçevesinde YPG/PKK’ya verilen süre bu akşam saat 22.00’de doluyor.

22 Ekim 2019 Salı 08:46
YPG/PKK’ya verilen süre bugün doluyor!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Barış Pınarı Harekatı’nın, YPG/PKK’nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını söyledi.

Kalın, Ankara ile Washington arasında varılan mutabakatta belirtilen 120 saatlik sürenin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirtti.

Sürenin uzatılması ihtimali sorusuna “hayır” cevabını veren Kalın, akşama kadar YPG/PKK’nın bölgeden tamamen ayrılmış olmasının ve mutabakat uyarınca harekatın durdurulmasının ümit edildiğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor. Erdoğan Putin görüşmesinde süreç ele alınacak.

(BRT/NTV)

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Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK
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RTE askeri 2019-10-22 09:29:28

HEPSİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAZ EVELLALH ARKAMIZDA ERDOĞAN REYİZ OLDUKÇA DÜNYAYI DA ALIRIZ

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