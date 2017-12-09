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Yüksek hızlı tren yolda kaldı

Almanya’da Berlin-Münih arasında yeni hizmete giren yüksek hızlı tren hattının açılışında özel sefer yapan tren arızalandı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:12
Yüksek hızlı tren yolda kaldı
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Almanya’da Berlin-Münih arasında yeni hizmete giren ve iki kent arasındaki yaklaşık 600 kilometrelik mesafenin 4 saatte katedilmesini sağlayacak yüksek hızlı tren hattının açılışında özel sefer yapan tren arızalandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yeni yüksek hızlı tren hattının açılış töreni, özel sefer yapan trenin Münih’ten Berlin’e ulaşmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla Berlin Merkez Garı’nda yapıldı.

Törenin ardından dün akşam Münih’e dönen ve yaklaşık 200 onur konuğunun ve gazetecilerin bulunduğu tren arıza yaparak yolda kaldı.

Arızadan dolayı bir kaç kez duran trenin 4 saat yerine 6 saatte Münih’e ulaştığı belirtildi.

Alman Demir Yolları Genel Müdürü (Deutsche Bahn) Richard Lutz, bu seferlerle Almanya’daki tren tarihinde yeni bir dönem başlattıklarını ifade etmişti.

Berlin’de düzenlenen törenden önce kısa süre trenle yolculuk yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu yeni hattın hava ve kara ulaşımına göre verimli olduğunu söylemişti.

1991’de projesine başlanan ve yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Berlin-Münih yüksek hızlı tren hattında yolcu seferleri yarın başlayacak.

İki şehir arasındaki tren seferlerinin 6 saat yerine yaklaşık 4 saate indirilmesi hedefleniyor.

Hızlı hat için tek yön gidiş biletinin 150 avro (Yaklaşık 680 TL) civarında olacağı kaydedildi.

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