Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Flaş Haber
7 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Yumruk büyüklüğünde dolu can aldı: 1 Bebek öldü

İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21
77 Okunma
Yumruk büyüklüğünde dolu can aldı: 1 Bebek öldü


İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı.

La Bisbal d'Emporda kasabasında dün dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldi.

Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.

Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayalindeki düğünü planlamakla meşgul... Ancak gelini sizi şaşırtabilir!
Hayalindeki düğünü planlamakla meşgul... Ancak gelini sizi şaşırtabilir!
Hapishane ziyareti sırasında hamile bıraktı...
Hapishane ziyareti sırasında hamile bıraktı...
Gıda krizi şekil değiştiriyor: 'Daha kötüsü olabilir'
Gıda krizi şekil değiştiriyor: 'Daha kötüsü olabilir'










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim