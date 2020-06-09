Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedefine koyan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.
Geçtiğimiz hafta "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" tehdidiyle gündeme gelen General Konstantinos Floros, bir açıklamaya daha imza attı.
"YUNAN ASKERLERİ TÜRKLERİN YOLUNU KESECEK"
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurması sonrası televizyona çıkan Yunan general Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" ifadelerini kullandı.
Senin yol kesmeni sevsinler.
Yavas kesin turk askerlerinin yolunu yunanlarin kasintisi basladi gene yurek yediler :-)
Ulan Yunan domuzu seni ve Rum domuzlarınla bir ezeriz gaçın Türkler bizi pençik pırçık etti diye yedi düvene gaçacak yer ararsın salyangoza bak sen kendini nimetten sayıyor kafa tutuyor sıfata bak izaya gel domuz oğlu domuz aha meydan hadi bir askerimizin polisimizin yolunu kesin yiyorsa hepinizi toplar askerimizin polisimizin ayağına kurban ederiz biz Türk oğlu türküz Allah bizimle NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Kavga istemeyin, iyi değil. En son buna benzer sözleri Irak enformasyon bakanı Amerikan şeytanına söylemişti. Kofti söz adamı gömer. Barışı savunun, daha güzel
Sız turk ordusunu mu korkutuyorsunuz lan ... ates olsaniz cürmün kadar yer yakarsınız ... a.q p..... ri
Bunlar uzaktan havlar kuyruğunu altina alir türklerin yolunu kesemez bunlarin cani kasiniyor kaşırız semerlerini getiririz egede 13 tane ada burnumuzun dibinde 3 saat çekmez aliriz