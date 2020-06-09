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“Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına ilişkin Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" dedi.

09 Haziran 2020 Salı 11:15
1738 Okunma
“Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek”

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedefine koyan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.

Geçtiğimiz hafta "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" tehdidiyle gündeme gelen General Konstantinos Floros, bir açıklamaya daha imza attı.

"YUNAN ASKERLERİ TÜRKLERİN YOLUNU KESECEK"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurması sonrası televizyona çıkan Yunan general Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizTürkiyeYunanistanKonstantinos Floros
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Vatandaş20 2020-06-09 11:39:45

Senin yol kesmeni sevsinler.

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Realis 2020-06-09 12:41:23

Yavas kesin turk askerlerinin yolunu yunanlarin kasintisi basladi gene yurek yediler :-)

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VATANDAŞBOZKURT 2020-06-09 12:59:31

Ulan Yunan domuzu seni ve Rum domuzlarınla bir ezeriz gaçın Türkler bizi pençik pırçık etti diye yedi düvene gaçacak yer ararsın salyangoza bak sen kendini nimetten sayıyor kafa tutuyor sıfata bak izaya gel domuz oğlu domuz aha meydan hadi bir askerimizin polisimizin yolunu kesin yiyorsa hepinizi toplar askerimizin polisimizin ayağına kurban ederiz biz Türk oğlu türküz Allah bizimle NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

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Batandaş 2020-06-09 11:38:09

Kavga istemeyin, iyi değil. En son buna benzer sözleri Irak enformasyon bakanı Amerikan şeytanına söylemişti. Kofti söz adamı gömer. Barışı savunun, daha güzel

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Hadi bakalım 2020-06-09 11:42:32

Sız turk ordusunu mu korkutuyorsunuz lan ... ates olsaniz cürmün kadar yer yakarsınız ... a.q p..... ri

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Şevki kasap kibris gazisi 2020-06-09 13:02:39

Bunlar uzaktan havlar kuyruğunu altina alir türklerin yolunu kesemez bunlarin cani kasiniyor kaşırız semerlerini getiririz egede 13 tane ada burnumuzun dibinde 3 saat çekmez aliriz

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