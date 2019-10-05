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Yunan Başbakan Türkiye'yi ABD’ye şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Atina'daki makamında kabul etti. Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:08
Yunan Başbakan Türkiye'yi ABD’ye şikayet etti

Miçotakis, bu sözleri ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde dile getirdi.

Balkanlar turunda olan pompeo, Kuzey Makedonya temaslarının ardından Atina'ya geçti. Başbakan Kriyakos Miçotakis ile biraraya geldi.

Yunanistan Başbakanı görüşmede, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarından bahsetti ve "Türkiye'nin son adımları, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor" ifadelerini kulllandı.

Yavuz Sondaj Gemisi'nin rotasını Kıbrıs'ın güneyindeki yedinci parsele çevirmesi, Rum kesimi ve Yunanistan'ın tepkisini çekiyor. Yavuz gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında Güzelyurt 1 kuyusunda sondaj faaliyeti yapacak.

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