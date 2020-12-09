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Yunan basını grevde: Haber akışı durduruldu

Yunanistan'da birçok medya kuruluşu, basın alanında yapılması planlanan yasa değişikliğini protesto etmek amacıyla greve gitti. Kamu ve özel basın kurumları, COVID-19 ile ilgili gelişmeler hariç tüm haber akışlarını durdurdu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:40
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Yunan basını grevde: Haber akışı durduruldu

Yunanistan'da devlet ajansı ANA-MPA ile devlet televizyon ve radyosu ERT'in de bulunduğu medya kurumları, dün akşamdan bu yana yaptıkları kısmi grevi genişleterek yarın akşama kadar uzatma kararı aldı.

Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler hariç tüm haber akışları durduruldu.

Medya örgütleri, gelecek hafta meclise sunulması beklenen yasayı hedef aldı, "Objektif haber için elverişsiz şartlarda her gün mücadele veren basın çalışanlarına büyük bir darbe indiriliyor" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, yasa ile toplu işten çıkarmaların önünün açılacağı endişesi yaşanıyor.

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