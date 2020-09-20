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Yunan Cumhurbaşkanı Rum Kesimi ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı: “Türkiye Ada’da işgalci”

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine Türkiye’yi hedef aldı. Türkiye'yi adada işgalci gösteren Yunan Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz" ifadesini kullanarak, yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

20 Eylül 2020 Pazar 18:00
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Yunan Cumhurbaşkanı Rum Kesimi ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı: “Türkiye Ada’da işgalci”

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou yine çizgiyi aştı. Türkiye'yi KKTC'de işgalci  ilan eden Sakellaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi.

Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.

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