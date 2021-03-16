Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

16 Mart 2021 Salı 18:52
288 Okunma
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyor

Dendias, Atina’yı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın dış politika ilkelerinin Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku’na bütünüyle ve istikrarlı şekilde bağlılık olduğunu savundu.

Atina’da 62. turu gerçekleştirilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere değinen Dendias, "Türkiye ile olan yegane ikili farklılığımızın, yani Ege ve Doğu Akdeniz’de MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) ve kıta sahanlığının belirlenmesi, UNCLOS ve Uluslararası Hukuk temelinde çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyoruz. Türkiye’nin Yunanistan ile ilgili son zamanda gündeme gelen tek yanlı ithamlarına doğru zamanda ve uygun şekilde diplomatik yollarla cevap verilecek." dedi.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi müzakerelerin yarın Atina’da gerçekleşeceğini ifade eden Dendias, "Türk mevkidaşım ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmak istiyorum ancak tabii ki böyle bir buluşma uygun bir atmosferde gerçekleşir. Bir anlamı olması için uygun bir atmosferde yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı 'aktif tehdit' Çin'i 'sistemik zorluk' olarak tanımladı
İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı 'aktif tehdit' Çin'i 'sistemik zorluk' olarak tanımladı
ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir
ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir
ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi
ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim