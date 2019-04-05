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Yunan Dışişleri’nde sekreter krizi! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda fotoğraf krizi yaşanıyor. Bakan yardımcısının sekreterinin paylaştığı fotoğraflar tepki çekince, genç kadın istifa karar aldı. Ancak bakanlık istifayı reddetti.

05 Nisan 2019 Cuma 11:08
Yunan Dışişleri’nde sekreter krizi! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı
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Yunanistan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris'in sekreterini konuşuyor. Thomarita Kaladara adlı kadın, solcu SYRIZA partisi milletvekili Bolaris'in yanında Selanik'te din işlerinden sorumlu sekreter olarak göreve başladı.

Kaladara, Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris'in sekreteri.

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Fitness sporuna ilgi duyan genç kadın, görev sırasında ‘açık’ sayılabilecek fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu fark eden muhalifler ise, kadına karşı linç kampanyası başlattı.

Kaladara’nın istifası kabul edilmedi.

Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan kadın, baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Ancak Bakan Yardımcısı Bolaris, Kaladara'nın istifa mektubunu kabul etmedi.

Bolaris, Kaladara için “Kadınlar istedikleri fotoğrafı paylaşmakta özgür. İşe alımda liyakata bağlıyım” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunan Dışişleri
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