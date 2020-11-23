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Yunan komutandan Doğu Akdeniz'de provokasyon

Yunan komutan tarafından sevk ve idare edilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya insani yardım taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurdu. Gemide uluslararası hukuka aykırı bir şekilde arama yapıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 14:12
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Yunan komutandan Doğu Akdeniz'de provokasyon

Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

"Bayrak devletinin rızası alınmadı"

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Ancak Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterle indi.
Yabancı personelin gemiye inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin ROSELINA-A gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Geminin hızı düşürüldü

Geminin süratini düşürterek, yolundan engelleyen askerler Türkiye’den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri açarak aradı.

Türkiye uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacak

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı.

Gemi Misrata Limanı'na doğru seyrine devam ederken, Türkiye'nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

“Açık denizlerin serbestisi ilkesi ihlal edildi”

Güvenlik kaynakları da İrini Harekatı unsurlarının "bayrak devletinin rızası olmadan" gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.

Geminin saatlerce Akdeniz’de ağır deniz şartlarına maruz bırakıldığını belirtilerek,  olay nedeniyle açık denizlerin serbestisi ilkesinin de açık olarak ihlal edildiği vurgulandı.

Tepki çeken harekat: İrini

İrini Harekatı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 No’lu BM Güvenlik Konseyi kararında meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.
 

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