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Yunan Papaz'dan Ayasofya'nın cami olmasına övgü

Yunanistan'da, papaz Evangelos Papanikolaou, ''Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi.'' dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:46
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Yunan Papaz'dan Ayasofya'nın cami olmasına övgü

Başkent Atina yakınlarında bulunan Rafina'daki Analipseos Kilisesi'nde düzenlenen ayinden sonra konuşma yapan Papanikolaou, ''Ayasofya gibi büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu.'' dedi.

Papanikolaou, Türklerin Girit'te hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını fakat Yunanistan'da Othonas'ın emriyle çok sayıda manastır ve kilisenin kapatıldığını vurguladı

Türklerin hüküm sürdüğü dönemde insaların dinlerini özgürce yaşayabildiğini ifade eden Papanikolaou, şöyle devam etti:

''Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' demişti. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama ikisinden birini seçmek zorunda kalırsam Türkleri tercih ederim''.

 Ayasofya'ya, müzeyken birçok turistin uygunsuz kıyafetlerle girdiğini ancak bundan sonra ayakkabısız, uzun bir elbise ve başörtüsü ile girileceğini söyleyen Papanikolaou, ''Bu, saygı göstergesi değil mi? Belki de bunu bir lanet olarak değil, bir düzeltme olarak algılamalıyız.'' şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Evangelos PapanikolaouPapazAyasofya
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