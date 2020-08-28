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Yunan Parlamentosu Mısır ile deniz yetki anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı. Daha önce de Mısır Parlamentosu'nun onayladığı anlaşma nedeniyle Ankara, Atina ile müzakereleri kesmişti.

28 Ağustos 2020 Cuma 11:26
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Yunan Parlamentosu Mısır ile deniz yetki anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile 6 Ağustos'ta imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onayladı.

Daha önce Mısır Parlamentosu'nun da onay verdiği anlaşma, Yunan parlamenterlerin çoğu tarafından kabul edildi.

Türkiye, Atina ve Kahire'nin vardığı anlaşmaya kendi kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor.

Anlaşmada belirlenen deniz yetki alanları aynı zamanda, Türkiye ve Libya'nın geçen yıl imzaladığı ve Yunanistan'ın 'yasa dışı olduğunu' savunduğu yetki alanlarıyla da çakışıyor.

MÜZAKERELER ASKIYA ALINMIŞTI

Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı anlaşma, Ankara ile Atina arasında, Almanya'nın aracılığıyla başlatılmak istenen müzakerelerin yeniden askıya alınmasına neden olmuş, Türkiye tartışmalı bölgeye Oruç Reis sismik araştırma gemisini göndermişti.

Anlaşma, Girit Adası ve Rodos Adası kıta sahanlıklarının kısmen kullanılması şartıyla Mısır'ın kıta sahanlığı ile dikey bir koridor oluşturulmasını öngörüyor.

Anlaşmanın bir maddesinde "iki ülke arasındaki deniz alanlarının kısmen belirlenmiş olduğundan ve ucunun açık olduğundan" söz ediliyor.

Atina muhabiri Stelyo Berberakis'in aktardığına göre Atina'nın Meis Adası'nı kapsam dışı bırakmayı kabul etmesi, Mısır'ın da aynı Türkiye gibi "Meis Adası'nın tam yetki alanına sahip olamayacağı" tezinden kaynaklanıyor.

Mısır, Türkiye ile ilişkilerinin zaten gergin olduğu bir dönemde Meis Adası nedeniyle Ankara ile Atina arasındaki anlaşmazlıklara taraf olmak istemiyor. Bu nedenle de anlaşmayı "Meis Adası'nın, şimdilik, kapsam dışında bırakılması" şartıyla imzaladı.

Türkiye de geçen yıl 27 Kasım'da Libya ile anlaşma imzalamıştı. Türkiye, Libya ile vardığı anlaşmayla Yunanistan ile Kıbrıs ve Mısır arasında bir 'kalkan' oluşturduğunu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını oluşturduğunu ifade ediyor.

Diğer yandan Türkiye, Perşembe günü Oruç Reis gemisinin sismik araştırma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni bir NAVTEX (Denizcilere duyuru) ilan etti.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu.

Yeni bildiriyle görev süresi 4 gün daha uzatıldı. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgelerde sismik çalışmalarını yürütecek.

Türkiye, Perşembe sabahı da Kıbrıs adasının kuzeyinde atış eğitimi yapacak için iki yeni NAVTEX yayımlamıştı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde, 1-2 Eylül tarihlerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında geçerli ik farklı bölge için NAVTEX yer alıyor.

NAVTEX'lerden birisi İskenderun Körfezi'ni, diğeri de Mersin açıklarını kapsıyor.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanMısır
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