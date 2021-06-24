Yunan rahipten kezzaplı saldırı: 10 yaralı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'da, uyuşturucuyla ilgili bir konu nedeniyle kilise mahkemesine çıkarılan rahibin, kararın açıklanmasının ardından yanında getirdiği iki şişe kezzabı, salonda bulunanların üzerine atmasıyla 7 rahip, 2 avukat ve 1 polis yaralandı.

Yaralıların, Atina'nın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındıkları belirtilen haberlerde, saldırganın Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias yaralıları hastanede ziyaret ederken Başbakan Miçotakis ise Başpiskopos Ieronymos ile görüştü.

"Çok üzgün" olduğunu söyleyen Miçotakis, "devletin kurbanların hızla iyileşmesi için mümkün olan tüm tıbbi yardımı sunacağına" dair güvence verdi.