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Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi kayıp

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesi çarpıştı. Alabora olan teknedeki 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:52
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Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi kayıp

Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile ''Polatbey'' isimli balıkçı teknesi çarpıştı.

Alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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