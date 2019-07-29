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Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar

Muğla'dan yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki kaçak göçmen yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Akyarlar açıklarında iki kişinin yüzerek açıldıkları ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki arama çalışmalarında, yüzerek Yunanistan'a çıkmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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