Yunanistan aşıya teşvik için gençlere para ve bedava internet verecek

Yunanistan, yaz tatilinin başlamasından önce yeni tip koronaviürse (Kovid-19) karşı aşılamayı teşvik amacıyla yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Vaka sayısının azalmasıyla birlikte dışarıda maske zorunluğunu kaldırılan ülkede iki doz aşısı yaptıranların artın test yaptırmadan spor salonlarına ve işlerine gidebilecek.

Ancak 11 milyon nüfusa sahip ülkenin sadece yüzde 33'ü tamamen aşılanmış olması ve virüsün daha bulaşıcı varyantı olan Delta koronavirüsün yayılmasına karşı hükümet aşı oranını yükseltmek için farklı adımları atmaya başladı.

'Gençliğe borcumuz, onlara olan minnetimizin göstergesi'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, aşı kampanyası çerçevesinde, ilk doz aşısı olan gençlere nakit para ödülü vereceklerini belirterek, "İlk dozunu yaptıran gençler 150 euro'luk bir kart alacak. Bu gençliğe borcumuz, onlara olan minnetimizin göstergesi" dedi.

18-25 yaş arasında olan 940 bin Yunan genci, ilk doz Kovid-19 aşısı olduktan hemen sonra ya da yıl sonuna 'Özgürlük kartı' adı verilen 150 euro'luk ikramiyeyi alacak.

'Yaz tatili ya da kültürel etkinlik için harcanacak'

Bu kişiler, 15 Temmuz'dan itibaren ödüllerini yazı tatili ya da kültürel etkinlikler için harcayabilecek. Bununla birlikte bir de Ağustos ayında bir aylık bedava internet de alacaklar.

Yunanistan, Kovid-19 salgınının ilk dalgasını oldukça hafif bir şekilde atlatsa da sağlık sistemini zorlayan ikinci dalganın karşısında 2. bir kapanma uygulamak zorunda kalmıştı.

Geçen yıl salgının başlamasından bu yana, ülkede 420 bin 905 koronavirüs vakası kaydedildiği ülkede 12 bin 664 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.