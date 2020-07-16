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Yunanistan, COVID-19 tedbirlerini sıkılaştırmayı planlıyor

Yunanistan'da, turizm sezonunun başlamasıyla artış gösteren koronavirüs (COVID-19) vakalarının ardından yeni tedbirlerin getirilmesinin planlandığı bildirildi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:33
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Yunanistan, COVID-19 tedbirlerini sıkılaştırmayı planlıyor

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ülke sınırlarının bazı Balkan ülkelerine açılmasının yanı sıra Yunan halkının da virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı gevşeme göstermesinin, yetkilileri yeni önlemler almaya sürüklediği belirtildi.

Kapalı alanlarda maske kullanımı, bölgesel karantina uygulamaları gibi önlemlerin getirilmesinin planlandığı ifade edilen haberlerde, ekonominin, yeni genel sokağa çıkma yasağını kaldıramayacağı yorumunda bulunuldu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, katıldığı bir televizyon programında, virüse karşı "B planı"nın bulunduğunu belirterek gerekli görüldüğü takdirde bölgesel karantina uygulamalarının yapılabileceğini söyledi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, virüs tedbirlerinin en çok hafife alındığı gözlenen bar ve eğlence merkezlerinde denetimlerin artırılacağını belirtti.

Sert ceza uygulamalarının gerekliliğine vurgu yapan Miçotakis, ''Bar ve eğlence merkezlerinde teftiş ve cezaları artırmamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayacağım.'' ifadelerini kullandı.

Otelciler çıkmaza sürüklendi

Turistlere yönelik zorunlu test uygulaması birçok otel rezervasyonunun iptaline yol açtı.

Yunanistan Otelciler Birliği Başkanı Grigorios Tasios, ''Promahona Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacak turistlere zorunlu test uygulaması, otelcileri çıkmaza sürükledi.'' dedi.

Tasios, ''Yeni uygulama yüzünden birçok rezervasyon iptal edildi. Balkan ülkelerinde virüs test fiyatı 80 ile 100 euro arasında. Çok pahalı. 4 kişilik bir ailenin ödemesi gereken ücreti bir düşünün.'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanKoronavirüsCoronavirüsCovid19
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