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Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Trikala kentinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:47
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Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Trikala kentinde saat 55'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 40,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDeprem
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