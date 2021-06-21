Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Trikala kentinde saat 55'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 40,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yunanistan'ın Trikala kentinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Trikala kentinde saat 55'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 40,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.