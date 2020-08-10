Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Selanik kentinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 05.07'de gerçekleşen deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Yunanistan'ın Selanik kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Selanik kentinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 05.07'de gerçekleşen deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.