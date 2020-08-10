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Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Selanik kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:28
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Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Selanik kentinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 05.07'de gerçekleşen deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDeprem
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