Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan deprem, yerel saatle 12.54'te, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.
Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan deprem, yerel saatle 12.54'te, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.
Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.