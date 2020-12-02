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Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 15:43
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Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan deprem, yerel saatle 12.54'te, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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