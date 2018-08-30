Yunanistan'da Batı Nil Virüsü salgını

Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KEELPNO) temsilcisi Danai Pervanidu, yaptığı açıklamada, son bir haftada Batı Nil virüsü bulaşan 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısının 16’ya çıktığını belirterek virüsün bulaştığı kişi sayısının 133 olarak belirlendiğini bildirdi.

Pervanidu, ülkede bulaşıcı hastalığın hala yayılma aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Ülkede, daha çok Attika ve Orta Makedonya bölgeleri olmak üzere çok sayıda belediyede Batı Nil virüsü tespit edildiğini söyleyen Pervanidu, vatandaşlara, bulaşıcı hastalığın belirtileri olan ateş, ishal ve aşırı yorgunluk hissetmeleri durumunda acilen en yakın sağlık merkezine gitmelerini tavsiye etti.

KEELPNO Başkanı Theofilos Rozenberg de yaptığı açıklamada, Batı Nil virüsü ile mücadelede vatandaşların katkısının önemine işaret ederek hastalığın yayılmasına neden olan sivrisinek yataklarının kurutulmasına herkesin yardımcı olmasını istedi.

Yunanistan’da ilk defa 2010 yaz mevsiminde görülen Bati Nil virüsü, 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.