Yunanistan'da felaket! Yolcu gemisinde yangın çıktı

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde iki kişinin mahsur kaldığı belirlendi. Mahsur kalan kişiler için üç helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması başlatıldı. Yunan devlet televizyonu ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtti.

ARNAVUTLUK SULARINA DOĞRU SÜRÜKLENDİ

Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'i Yunan vatandaşı. İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu, Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatıldı. Hafif yaralı üç kişi, Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi. Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait ATR42 model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

''DENİZ ÜZERİNDE İNSAN ARIYORUZ''

Habertürk TV'ye konuşan arama kurtarma çalışmalarına katılan Syrena Gemisi kaptanı Cevdet Bilen, "Türk şoför ve yolcular da var. Biz şu an deniz üzerinde yaşam belirtisiz, insan arıyoruz. Yaklaşık 8-10 askeri hücum bot gemileri var. Yangının neden çıktığına dair herhangi bir verilmedi. Sabah 5 buçuk 6 sularında geldiğimizde 46 kişinin arandığı söylendi ancak daha sonra bu sayıya dair herhangi bir vermediler." dedi.

"TÜRK YOLCULAR KURTARILDI"

Yanan gemideki Türk şoför Hayrullah Çetin, "Gemiyi boşaltmamız için uyarıda bulunuldu. Biz şu an limandayız, bize bilgi veren kimse yok. Arabalar komple yandı. Ne kadar araç olduğunu bilmiyorum ancak gemi araba doluydu. 4 katlı bir gemi. 24 Türk şoförü vardı gemide hepsi kurtarıldı." ifadelerini kullandı.